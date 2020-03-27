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Mersin'de yaşlıların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

Mersin'in Mut ilçesinde Kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Mersin'de yaşlıların ihtiyaçlarını
Mersin 'in Mut ilçesinde Kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrası ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilgili telefon numaralarına gelen çağrıları değerlendirerek, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların gıda ve diğer ihtiyaçlarını temin edip evlerine ulaştırıyor.

Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinden çıkmamalarını isteyerek, kendilerine ulaşmaları halinde tüm ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubu ekiplerince giderileceğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Mut, Güncel

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