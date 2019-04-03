Mersin'de Yayalara Bilgilendirme Çalışması

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Mersin'de trafik ekipleri, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında sürücülerin ardından bu kez de yayaları bilgilendirdi.İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde hayata geçirilen kampanyanın devamında yayalar için ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerine ilişkin bilgilendirici broşürler hazırladı.Kentin araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvarlarından Gazi Mustafa Kemal'de uygulama yapan ekipler, vatandaşları, yaya geçitlerindeki trafik ışıklarına uymaları konusunda uyardı.Yayalara broşürler dağıtan ekipler, çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.