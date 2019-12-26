Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi

Mersin
'in Erdemli
ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık
'ta 3 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle gruptakilerle kayboldu.
İhbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaştı ancak Kaçar'ın izine rastlayamadı.
Bugün gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Ekiplerin çalışmalara yarın devam edeceği bildirildi.