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Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi.

26.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:56 Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi
'in ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta 3 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle gruptakilerle kayboldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaştı ancak Kaçar'ın izine rastlayamadı.

Bugün gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Ekiplerin çalışmalara yarın devam edeceği bildirildi.

Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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