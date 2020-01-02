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Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

02.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:48 Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
'in ilçesinde 10 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Alınan bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı bulmak için başlatılan ancak 5 gün önce hava muhalefeti nedeniyle ara verilen arama ve kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalara AFAD, jandarma ve gönüllü olarak Erdemli Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri de katılıyor.
Babasının arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Derya Deniz Kaçar, AA muhabirine, babasının kaybolmasının ardından büyük bir acı hissettiklerini ve bulunabilmesi için her yere başvuru yaptıklarını söyledi.
Kaçar, babasının bulunacağına inandığını ve umudunu kaybetmediğini belirtti.

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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