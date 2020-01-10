Haberler » Güncel » Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Haber

Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 gün önce yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

10.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:16Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
'in ilçesinde 18 gün önce yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.
İlçedeki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın bulunmasına yönelik faaliyetlerden sonuç alınamadı.
Bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler, çalışmalara ara vermek zorunda kaldı.
Çalışmalara, hava koşullarının uygun olması halinde yarın yeniden başlanacağı öğrenildi.

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:02  Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi - Haber
19:02  Ordu'da "Bilgiden Bilince" konferansı - Haber
18:59  DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
18:58  Burdur'da aranan hükümlü yakalandı - Haber
18:56  İspanya, Avrupa Parlamentosu'ndan Katalan siyasetçilerin dokunulmazlıklarını kaldırmasını istedi - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 19:03:07