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Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi bulmak için yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

11.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:48Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı
'in ilçesinde, 19 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi bulmak için yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
İlçedeki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın bulunmasına yönelik çalışmalara bugün sabah saatlerinden itibaren devam edildi.
Erdemli İlçe Komutanı Jandarma Binbaşı Erhan Erdoğan komutasında yapılan arama ve kurtarma çalışmasına, jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesinden oluşan 50 kişilik ekibin yanı sıra kokuya duyarlı köpek de katıldı.
Çalışmalarda Kaçar'a ait herhangi bir ize rastlanamadı.
Arama ve kurtarma çalışmalarına hava şartlarına bağlı olarak yarın yeniden başlanacağı öğrenildi.

Ali Kaçar, Jandarma, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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