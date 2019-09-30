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Mersin'de yaylalarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, yayla sezonunun sona ermesiyle dönüş yapan vatandaşları, yaylalarda yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

30.09.2019 17:38Mersin'de yaylalarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, yayla sezonunun sona ermesiyle dönüş yapan vatandaşları, yaylalarda yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinin son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntı yaşadığı belirtildi.
Yayla ve meralarda dönüş mevsiminin başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan ve son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün, yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önüne alınarak, yaylalara çıkan vatandaşlarımızın yayla evlerinde yaşam malzemeleri bırakmaması, ülke genelinde yürütülen etkin mücadeleye önemli bir katkı sağlayacaktır."

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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