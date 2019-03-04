Mersin'de Yem Yük Tır Yanarak Hurdaya Döndü

Kaynak: DHA

Mersin'de yem yük TIR yanarak hurdaya döndüMERSİN'in Tarsus ilçesinde hayvan yemi yüklü TIR bilinmeyen bir nedenle yanarak hurdaya döndü.Olay, Tarsus-Ankara Otoban yolu Davlama mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Sürücü Enver Helli, yönetimindeki 31 YS 456 plakalı TIR, Adana yönüne giderken Damlama mevkiinde geldiğinde bir anda alev aldı. Sürücü aracı durdurarak araçtan inerken, alevlere müdahale etmek istedi. Büyüyen alevler TIR'ı sararken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Köpüklü su kullanan ekipler, uzun uğraşlar sonrasında alevleri kontrol altına alıp, yanan TIR'ı söndürdü. Demir yığınına dönen TIR şoförü Enver Helli yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle Tarsus-Ankara otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeniden açılırken, polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.