Mersin'de yeni tip koronavirüs tedbirleri
Mersin'in Mezitli ilçesinde faaliyet gösteren Emekli ve Aktif Yaş Alma Evlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle hizmete ara verdiği bildirildi.
12.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:34
Mersin 'in Mezitli ilçesinde faaliyet gösteren Emekli ve Aktif Yaş Alma Evlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle hizmete ara verdiği bildirildi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede yapılması planlanan etkinliklerin yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Belediye bünyesinde faaliyet yürüten Emekli Evi ve Aktif Yaş Alma Evinin de hizmete ara verdiğinin aktarılan açıklamada, "Emekli Evimiz ve Aktif Yaş Alma Evlerimiz dezenfekte edilmek üzere geçici süreliğine hizmete ara vermiş olup, açılış tarihleri ayrıca duyurulacaktır. Virüsten korunmak için gereken tedbirleri almalıyız." ifadeleri kullanıldı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede yapılması planlanan etkinliklerin yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Belediye bünyesinde faaliyet yürüten Emekli Evi ve Aktif Yaş Alma Evinin de hizmete ara verdiğinin aktarılan açıklamada, "Emekli Evimiz ve Aktif Yaş Alma Evlerimiz dezenfekte edilmek üzere geçici süreliğine hizmete ara vermiş olup, açılış tarihleri ayrıca duyurulacaktır. Virüsten korunmak için gereken tedbirleri almalıyız." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA
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