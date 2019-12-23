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Mersin'de yılbaşı tedbirleri alındı

Mersin Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur, barış ve güven içinde kutlamalarını sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı.

23.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:11 Mersin'de yılbaşı tedbirleri alındı
Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur, barış ve güven içinde kutlamalarını sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı.

Mersin Valilği'nden yapılan açıklamada, yılbaşının huzur, barış ve güvenlik içerisinde kutlanması için kentte gerekli önlemlerin alındığını bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı süresince sorumluluk bölgelerinde, huzur planlarını uygulamaya koyacaklarının vurgulandığı açıklamada, "Emniyet, asayiş tertip ve tedbirlerini aksatmadan sürdürecekler, halkın alışveriş yaptığı yerlerde, kutlama ve eğlence mekanlarında, otogar, istasyon, liman ve şehiriçi otobüs duraklarında yığılma olacağından bu gibi yerlerde en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak, yaya ve motorlu devriyeler ile şehiriçi yollar ve karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri veya timlerinin sayıları arttırılacak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Gıda üreten iş yerleri ile satışını yapan ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontrollerin sıklaştırılacağı, belediyelerce toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin önceden planlanacağı ifade edilen açıklamada, itfaiye, su, kanalizasyon ve doğalgaz arıza ekiplerinin hazır bir şekilde görevde bekleyeceği vurgulandı. Ayrıca, yılbaşında halkın sağlıkla ilgili sorunlarının çözümlenmesi için hastane ve sağlık kuruluşlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda üst yöneticiler tarafından önceden planlama yapılacağı aktarılan açıklamada, "Elektrik kesilmelerine karşı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yeteri kadar ekip göreve hazır bulundurulacaktır. Telefon arızalarına karşı İl Telekom Müdürlüğü arıza ekiplerini hazır bulunduracaktır. Sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile belediyeler tarafından kontrol edilecektir. Yılbaşında meydana gelebilecek sel, su baskını, fırtına, yangın ve benzeri doğal afetlere anında müdahale için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ilgili belediyelerin üst yöneticileri tarafından önceden planlama yapılacak, yeterli ekip teçhizatları ile birlikte hizmete hazır halde bulundurulacaktır" ifadeleri kullanıldı. - MERSİN

Yılbaşı, Mersin, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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