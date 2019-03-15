Mersin'de Yılın Hekimleri Belli Oldu

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "yılın hekimi" ödülüne, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çocuk hastalıkları uzmanı Aydın Yücel ile Yenişehir Gazi Aile Sağlığı Merkezinden aile hekimi uzmanı Selen Bozkaya layık görüldü.Sağlık Bakanlığı'nın "yılın hekimi" uygulamasının 100. yılı kapsamında 81 ilden seçilen hekimler Sağlık Bakanlığında düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Aydın Yücel, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım ve çocuk palyatif birimindeki başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı, Uz.Dr. Selen Bozkaya ise Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen tarama programları ile koruyucu sağlık hizmetlerindeki çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görüldü. Kendilerini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden Dr. Yücel, "Branşım ve sorumlu olduğum birimler itibarı ile hayata gözlerini sağlık sorunları ile açan bebeklerimizin hayata tutunmaları ve sağlıklarına kavuşmaları için yoğun bir çabanın ve insan sevgisine ihtiyaç duyulduğu bir alanda hizmet veriyorum. İçinde insan sevgisi olmayan birisinin bu işi yapması mümkün değil. Onların sağlıklarını tekrar kazanarak anne kucağına kavuşturmanın mutluluğunu tarif etmek imkansız. Benim için en büyük ödül bebeklerimizi sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturmak ve onların yüzündeki mutluluk ifadesidir" dedi.Koruyucu sağlık hizmetleri alanında yaptığı çalışmalar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen tarama programlarında gösterdiği başarı ile ödüle layık görülen Dr. Bozkaya ise "Sağlığın temelini koruyucu sağlık hizmetleri oluşturur. Biz birinci basamak sağlık hizmetlerinde gösterdiğimiz başarı doğrultusunda insanların daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini sağlarız. Koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini aşılama, çevre sağlığı, gebe ve bebek takibi oluşturmakta. Bakanlığımızın başlattığı kanser tarama programları ile birçok ölümcül hastalığı erken safhada tespit edip tedavilerinin yapılması yönünde olumlu katkı sağlıyoruz. Bu ödülü, koruyucu sağlık hizmetleri alanında görev yapan arkadaşlarım adına aldım" diye konuştu.Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı da Sağlık Bakanlığı ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde tüm hekimlerin bu ödüle layık olduğunu söyleyerek, "Ama arkadaşlarımızı temsilen bir seçim yapmak zorundaydık. Yılın hekimi olarak bu arkadaşlarımızı belirledik. Değerli meslektaşlarım Yücel ve Bozkaya'yı tebrik ediyor, özverili ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MERSİN