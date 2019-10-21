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Mersin'de 'Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' toplantısı yapıldı

Mersin'de 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili yürütülen eğitim toplantılarının ve incelemelerin ardından 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' dış tetkik kapanış toplantısı yapıldı.

21.10.2019 16:35Mersin'de 'Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' toplantısı yapıldı
Mersin'de 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili yürütülen eğitim toplantılarının ve incelemelerin ardından 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' dış tetkik kapanış toplantısı yapıldı.

Toplantıya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Baş Tetkikçisi Sancar Arık, TSE Tetkikçisi Mithat Özaydın, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve ilgili daire başkanları katıldı.

Riskler değerlendirildi, eylem planı belirlendi

İşletme ya da kurumların yol ve trafik güvenliğine yönelik risklerinin ortaya çıkarılması ve yönetilmesi konusunda önemli bir standart olan 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi' dış tetkik kapanış toplantısında, araç performans ve uygunluğu, bakım kriterleri, bakım periyotları, risk değerlendirme tablolarının amacına uygun olarak periyodik muayene planlaması, bakımları yapılan araçların sicillerinin tutulması, yol ağındaki riskli yerlerin tanımlanması gibi konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi alanında yapılması gereken çalışmalar detaylı olarak irdelenirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğe yönelik yapacağı çalışmalarda uygulanacak eylem planı belirlendi. Toplantının sonuç bildirgesi ve raporu önümüzdeki günlerde TSE tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilecek. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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