Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

16 Kasım 2018 Cuma 11:51



16 Kasım 2018 Cuma 11:51

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Mersin seferini yapan 33 FS 727 plakalı yolcu otobüsü, TEM otoyolu Damlama mevkiinde, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan yolculardan 25'i yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.