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Mersin'de yük treninin vagonları raydan çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde raydan çıkan yük treninin vagonları demir yoluna yerleştirildi.

16.09.2019 23:42Mersin'de yük treninin vagonları raydan çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde raydan çıkan yük treninin vagonları demir yoluna yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Mersin'den Adana istikametine giden yük treninin bazı vagonları, Tarsus İstasyonu'na yaklaştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Kısa mesafe bu şekilde ilerleyen tren Tarsus İstasyonu'nda durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken, ekipler raydan çıkan vagonları demir yoluna yerleştirdi.

Tarsus, Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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