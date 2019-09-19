Mersin'de yüzme kursuna büyük ilgi

Mersin
Büyükşehir Belediyesince açılan yüzme kursunda, 56'sı engelli 3 bin 76 kursiyer eğitim aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor
Kompleksindeki olimpik yüzme havuzunda verilen yüzme kursu, büyük ilgi gördü.
Yaz döneminde başlayan kurslarda 56'sı engelli 3 bin 76 kişi yüzme eğitimi aldı.
Kurslara çocuklar ve gençlerin yanı sıra yaşlı vatandaşlar da katılarak sertifika aldı.
Eğitimleri boyunca, antrenörlerin beğenisini kazanan gençler de ayrı eğitim programlarına alınarak milli takıma yönlendirildi.