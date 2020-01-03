Haberler » Güncel » Mersin'de zafer yürüyüşü - Haber

Mersin'de zafer yürüyüşü

Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıldönümünde düzenlediği 'Zafer Yürüyüşü? coşkuyla gerçekleştirildi.

03.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:59 Mersin'de zafer yürüyüşü

'de Belediyesi'nin, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıldönümünde düzenlediği 'Zafer Yürüyüşü? coşkuyla gerçekleştirildi.  

Yürüyüş öncesinde, başta Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler için belediye önünde bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve 7'den 77'e herkesin tek yürek olduğu yürüyüş, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, Toroslar İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler,  mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Toroslar Belediyesi hizmet binası önünden başlayarak Kuvayi Milliye Caddesi, Hastane Caddesi, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte temsili Elif'in Kağnısı ve sırtında cepheye mermi taşıyan Nene Hatunlar tarihi yeniden canlandırdı.

Mersin'deki kurtuluş coşkusunu görüntülemek isteyenler ise cep telefonlarına sarılırken, evlerinin ve işyerlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar da korteje Türk Bayraklarıyla ve alkışlarıyla destek verdi.

Yürüyüşle tüm Türkiye'ye birlik ve beraberliğin en güzel mesajını verdiklerini belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersin'e sahip çıkınız!' diyerek seslendiği bu cennet şehri birlik, beraberlik içerisinde devraldığımız noktadan daha yukarılara çıkaracağız. Çünkü biz bu tarihi hep birlikte yazdık. 3 Ocak Zafer Yürüyüşümüzü bu yıl da gururla, coşkuyla, birlik beraberlik içinde 3 Ocak'ın ruhuna yaraşır bir şekilde gerçekleştirdik. Yanımızda olan, yürüyüşümüze destek veren tüm hemşerilerime teşekkür ederim diye konuştu.



Mustafa Kemal Atatürk, Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24   Mersin'de yaylada kaybolan kişinin ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor - Haber
17:24   Paris'te bıçaklı saldırı: 4 yaralı - Haber
17:24   Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak - Haber
17:23   Kamyonetin üzerinden geçtiği Hamza ağır yaralandı - Haber
17:18   Söke Belediyesi yangının izlerini sildi - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:26:22