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Mersin'deki ağaç katliamıyla ilgili 1 tutuklama

Mersin'de 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın izinsiz kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:05 Mersin'deki ağaç katliamıyla ilgili 1 tutuklama
'de 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın izinsiz kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazar günü gece saatlerinde yapılan kaçak ağaç kesildiği yönündeki telefon ihbarına istinaden, görevli orman muhafaza memurlarının Eski Mezitli Mahallesi'ndeki bölgeye intikal ettirildiği, yapılan incelemede, 74 bin metrekarelik alandaki orman ağaçlarının diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığının tespit edildiği belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında suç tutanağı tanzim edilen M.Ş., gözaltına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü, kesilen ağaçların bulunduğu alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanlarının dikilmesi ve söz konusu yerin dikenli telle çevrilmesi için de çalışma başlatıldığını bildirdi.
ŞAHIS ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, gözaltına alınan şahsın nöbetçi mahkemece tutuklandığını duyurdu. Sadece bir kişinin bu olayı gerçekleştiremeyeceğini savunan Yeşilboğaz, "Bir gecede bir kişinin bu kadar büyük bir alanda ağaç kesimi yapması mümkün değildir. Olayın içerisinde kim varsa mutlaka etkin bir soruşturma ile ortaya çıkarılabilmesi, bütün suçluların cezasını çekmesi gerekmektedir. Çevre katliamlarında maalesef ödül gibi cezalar verilmektedir. Bu konuda acil bir yasal düzenleme yapılması, yine Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu bölgeyi kontrol altına alarak aynı nitelikte ağaçlarla tekrar orman vasfına döndürmesi gerekmektedir. Mersin Barosu olarak bu vahim olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
(İHA)

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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