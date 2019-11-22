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Mersin'deki Akkale Antik Kenti'nde binlerce yıllık hamam bulundu

Arkeolojik kazılar yürütülen Mersin'deki Akkale Antik Kenti'nde, Geç Antik Dönem'e ait hamam ortaya çıkarıldı.

22.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:32Mersin'deki Akkale Antik Kenti'nde binlerce yıllık hamam bulundu
Arkeolojik kazılar yürütülen 'deki Antik Kenti'nde, Geç Antik Dönem'e ait hamam ortaya çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Mersin Müzesi ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi işbirliğiyle Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu Mahallesi'ndeki antik kentte yürütülen kazılar 3 yıldır devam ediyor. MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu'nun bilimsel danışmanlığını yaptığı kazılarda ortaya çıkarılan hamam, kazı ekibinde büyük heyecan yarattı.
Aydınoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamamın, Geç Antik Dönem'den bugüne kadar korunmuş az sayıdaki eserden biri olduğunu vurguladı. Etkileyici bir yapının ortaya çıkarıldığını aktaran Aydınoğlu, şöyle konuştu:
"Yerleşimdeki konaklama mekanı, hamam, sarnıçlar ve depolar gibi yapılarla Akkale'nin, deniz ticareti yapan gemiciler için bir konaklama ve ihtiyaçlarını karşılama merkezi olarak faaliyet gösterdiği görülüyor. Hamamın milattan sonra 4 ile 7. yüzyıl arasında yapıldığını tahmin ediyoruz. Hamamın, etrafındaki su sarnıçları ve diğer yapılarla bağını ortaya çıkartmak istiyoruz."
Aydınoğlu, geçmişte deniz ticaretinin önemli duraklarından birinin Akkale olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Akkale'ye gelen gemilerin mürettebatı, limana yanaşıp ikmallerini yaptıktan sonra banyo ihtiyaçlarını burada gideriyorlardı. Aynı zamanda, gemilerin tatlı su ihtiyacını da 7 milyon litre su alma kapasitesine sahip sarnıçtan karşılıyorlardı. Antik hamamda, soğuk ve sıcak su kanalları ile halk arasında göbek taşı denilen yapıların, dinlenme alanlarının ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz."
Antik kentin, bölge hakkında önemli bilgiler içerdiğini vurgulayan Aydınoğlu, tespit edilen çok sayıda kalıntının buranın bir liman yerleşimi olarak kurulduğunun ve bu çerçevede geliştiğinin kanıtı sayılabileceğini ifade etti.

Akkale, Mersin, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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