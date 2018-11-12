Mersin'deki Cami Restorasyon Çalışmaları

Adana
Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ahmet Develi
, Anamur
Alaaddin (Ak) Cami'nde yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmayan bilgiler ve isnatsız iddialar içerdiğini bildirdi.
Develi, yazılı açıklamasında, Anamur Alaaddin (Ak) Cami'yle ilgili bazı yayın organlarında yer alan "500 bin lira harcayıp geçmişi sildiler" ve "Keşke restore edilmeseydi dedirten cami restorasyonu" başlıklarıyla yayımlanan haberlerdeki yazıların gerçeği yansıtmayan bilgiler ve isnatsız iddialar içerdiğini belirtti.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğunu ifade eden Develi, caminin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu aktardı.
Kitabesine göre 1126-1227 yıllarında Selçuklu
Sultanı Alaaddin Keykubat
tarafından yaptırılan eserin yöre halkınca Ak Cami olarak da bilindiğine işaret eden Develi, yapının kare planlı, tek kubbeli, tek mekanlı, kübik gövdeli camiler grubundan olduğunu kaydetti.
Develi, onarıma başlamadan önce caminin tüm beden duvarlarının, iç ve dış cephelerinin kalın çimento esaslı sıvayla kaplanmış halde olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:
"Mevcut yivli ve orijinal olduğu iddia edilen minare ise 1960'lı yılların sonunda beton bloklar kullanılarak, temelsiz olarak inşa edilmiştir. Bütün cephelerde bulunan ahşap kapı ve pencerelerin tamamı deforme olmuş, cami kubbesinde mevcut bulunan kurşun tamamen paslanmıştır. Caminin bütününde strüktürel bozulmalar mevcuttur. Mevcut duvar yapı malzemesi oldukça niteliksiz taş malzeme ve bağlayıcılığı sınırlı olan çamur malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Tüm avlu yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde toprak malzeme ile doldurulmuş ve yıllar içinde yapılan niteliksiz müdahalelerle yapı özgün halinden tamamıyla uzaklaşmış halde bulunmaktaydı."
Develi, yapıyı deforme ve harap görüntüsünden kurtarmak için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararı doğrultusunda geçen yıl çalışmalara başlandığını hatırlatarak, restorasyon sürecinde caminin temeli hakkında bilgi sahibi olabilmek için Anamur Müzesi denetiminde temel sondajı yapıldığını belirtti.
"Çalışmalarda etkin denetim sağlandı"
Açılan muayene çukurlarında tarihi yapının uygun bir temel sisteminin olmadığının tespit edildiğinin ve güçlendirme müdahalelerinin yapıldığının altını çizen Develi, cami kubbesinde de restorasyonun aslına uygun ve kaliteli şekilde yapıldığını vurguladı.
Avlu kot çalışmalarında ise 1960'lı yılların sonunda betonarme malzemeli olarak yapılan minarenin temel sisteminin minareyi taşıyacak nitelikte olmadığının tespit edildiğine dikkati çeken Develi, bu minare yıkılarak yerine, onaylanan uygulama projesi doğrultusunda kesme taş malzemeden, kurşun kenetli olarak geleneksel yöntemlerle minare yapıldığını bildirdi.
Develi, sürecin çok titiz bir şekilde yürütüldüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:
"Yazıda iddia edildiğinin aksine, tüm restorasyon şantiyelerimizde olduğu gibi, Anamur Alaaddin (Ak) Cami restorasyonu süresince şantiye şefi pozisyonunda mimar bulundurulmuştur. Aynı zamanda restorasyon şantiyesi mahallinde 1 adet restoratör tam zamanlı olarak istihdam edilmiştir. Restorasyonun, Koruma Kurulu onaylı projesi doğrultusunda ilerlemesini sağlayabilmek amacıyla Bölge Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca şantiye mahalline düzenli olarak gidilerek etkin denetim sağlanmıştır. Yapıda restorasyon sürecinde yapılan tüm kazı işlemleri Anamur Müzesi uzman arkeologları denetiminde yapılmıştır. Kültür varlığına yapılan tüm sıva ve enjeksiyon imalatlarında bağlayıcı malzeme olarak hidrolik kireç kullanılmış, asla çimento kullanılmamıştır. Yapının iç ve dış cephesinde kullanılan bütün boyalar su bazlı olup, yapının özgün malzemelerine zarar vermeyecek özelliktedir. Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak, mülkiyeti idaremize ait kültür varlıklarının restorasyonlarını özgün yapıya zarar vermeden, uzman teknik elemanlar denetiminde, Koruma Kurulu onaylı projeler doğrultusunda azami dikkat ve özen göstererek gerçekleştirmekteyiz."
Anamur,Develi
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:58