Mersin'deki cinayetin şüphelileri yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
15.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:52
Mersin 'in Tarsus ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 Şubat'ta Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı yakınlarında Hadi İncirligöz'ün (41) öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliğini tespit etti. Zanlıların Mersin'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla U.Ö. (26) ve M.Ö'yü (23) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, M.Ö'nün çeşitli suçlardan 14 yıl, Uğur Ö'nün de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Tarsus ilçesinde bir berber dükkanının önünde otururken pompalı tüfekle ateş açılan Hadi İncirligöz, saldırıda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 Şubat'ta Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı yakınlarında Hadi İncirligöz'ün (41) öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliğini tespit etti. Zanlıların Mersin'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla U.Ö. (26) ve M.Ö'yü (23) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, M.Ö'nün çeşitli suçlardan 14 yıl, Uğur Ö'nün de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Tarsus ilçesinde bir berber dükkanının önünde otururken pompalı tüfekle ateş açılan Hadi İncirligöz, saldırıda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA
Manşet
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