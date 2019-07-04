Mersin'deki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Mersin) çerçevesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. AFAD, UMKE, AKUT, itfaiye, 112 Acil ve emniyet güçlerinin katıldığı tatbikatta, yaralı yakınlarının feryatları, enkazda arama kurtarma ve yaralı çıkarma senaryoları birebir gerçekleştirildi.



Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Mersin İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Mersin) Saha tatbikatı gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun koordine ettiği tatbikata, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlardan aralarında AFAD, UMKE, AKUT, itfaiye, 112 Acil ve emniyet güçlerinin de bulunduğu 26 hizmet grubundan personel katıldı. Kentte meydana gelebilecek herhangi bir afet olayına müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla yapılan saha tatbikatı, eski İl Özel İdare Kampüsü, merkez Mezitli ilçesi hal alanı, Menteş Mahallesi 13. Cadde üzeri ve Akkent Parkı olmak üzere 4 farklı noktada gerçekleştirildi.



Eski İl Özel İdare Kampüsü'ndeki tatbikatta, deprem senaryosu çerçevesinde enkazda arama ve kurtarma, haberleşme-altyapı ve enerji hasarına müdahale, yangın, enkazdan yaralı çıkarma senaryoları gerçekleştirildi. Senaryo gereği, depremde yıkılan iki ayrı binada, enkazda kalanlara önce yakınları ve vatandaşlar müdahale etti. Enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışanlar, deprem alanına gelen polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Bazılarının yaralı rolü üstlendiği yakınlar, enkazdan uzaklaştırılmaları sırasında gerçeğini aratmayan feryatlar ve direniş sergiledi.



Tatbikatta daha sonra enkaza AFAD, UMKE, AKUT, 112 Acil ve itfaiye ekipleri ulaşarak, hızla kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çabaları nefes kesti. Ekipler, gerçek bir deprem enkazındaymışçasına 'Sesimi duyan var mı?', 'Kimse var mı?' çağrıları ve dinleme cihazlarıyla enkaz altındaki yaralılara ulaşmaya çalışırken, itfaiyenin arama-kurtarma köpeği de enkazda yaralı aradı. Ekipler, demir ve betonları aletlerle keserek yaralıları enkazdan çıkardılar.



Saha tatbikatı çerçevesinde, diğer üç alanda da sıkışmalı trafik kazasına müdahale, yangın ve KBRN vakasına müdahale senaryoları gerçekleştirildi.



Afet Acil Durum Yönetim Merkezi oluşturuldu



Öte yandan, tatbikat kapsamında Vali Su başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla Afet Acil Durum Yönetim Merkezi oluşturuldu. Saha tatbikatları, canlı yayın araçları, MOBESE ve 3G kameralarıyla merkeze aktarılarak anında izlendi. - MERSİN

Kaynak: İHA