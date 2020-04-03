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Mersin'deki eczacılar belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının ardından eczacı ve eczane personeline de toplu taşıma hizmetini ücretsiz hale getirdi.

03.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:05
Mersin'deki eczacılar belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının ardından eczacı ve eczane personeline de toplu taşıma hizmetini ücretsiz hale getirdi.

Salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de etkisini artırdığı bugünlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi de özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarına desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının ardından eczacı ve eczane personeli için de toplu taşıma hizmeti ücretsiz hale getirildi. Personel, Mersin Eczacı Odası'nın hazırlattığı ve üyelerine gönderdiği kartları göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

"Eczacılar olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz"

Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, içinde bulunulan sürecin çok sıkıntılı olduğunu, salgınla karşı karşıya kalındığı için sağlık çalışanlarına çok fazla iş düştüğünün farkında olduklarını dile getirerek, "Eczacılar olarak elimizden gelenin fazlasını şu an yapıyoruz. Tabi bizim planlarımız sadece bugün için değil. Bundan sonraki günlere göre de plan yapmak zorundayız. Ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Salgınla ilgili mücadelede eczacılar ön planda. Biz de tüm meslektaşlarımızı düşünerek, gerekli koruyucu tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Tabi moral ve motivasyon da çok önemli. O yüzden Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in hayata geçirdiği gerek eczacı gerek eczane teknikerlerinin belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilmesi, bizler adına çok olumlu. Bu hizmetten faydalanabilmek için eczacılarımızın ve eczane teknikerlerimizin, onlar için özel olarak hazırlanmış olan kartları kullanmaları gerekiyor. Bu kartları otobüse binerken, yetkililere göstermeleri ücret ödememeleri için yeterlidir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınına karşı aldıkları önlemleri ve bu süreç içinde vatandaşlara yapılacak sosyal yardımları anlattığı Mersinlilere seslenişinde, tüm sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetinden ücretsiz olarak yararlandığını, bunun yanında Aile Sağlığı Merkezindeki tüm sağlık çalışanlarına, talep etmeleri halinde ulaşım için özel servis ve yemek hizmeti verildiğini belirtmişti. Bu kapsamda, sağlık çalışanlarının ardından görevlerine ara vermeden devam eden eczacı ve eczane personeli de belediye otobüslerinden ücretiz olarak faydalanmaya başladı. - MERSİN
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Kaynak: İHA

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