Mersin'deki ibadethanelere 'koronavirüs' önlemi
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 'koronavirüs' salgınına karşı cami, mescit ve Kur'an kursları gibi ibadethanelerde dezenfekte çalışması başlattı.
13.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:09
Mersin 'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 'koronavirüs' salgınına karşı cami, mescit ve Kur'an kursları gibi ibadethanelerde dezenfekte çalışması başlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de koronavirüs vakalarının görüldüğünü açıklamasının ardından Akdeniz Belediyesi, ilçede bulunan ibadethanelerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mobil İbadethane Temizlik Ekibi, özel kıyafetler içinde ve maskeli bir şekilde, ilçe sınırlarında bulunan camilerde, Kur'an kursları ve mescitlerde koronavirüse karşı harekete geçti. Özel olarak donatılmış son teknoloji bir araç yardımıyla ibadethanelere hizmet veren ekip, Cuma namazı öncesi vatandaşların yoğun olarak gittiği ibadethanelerin her köşesini ilaçlayıp dezenfekte etti.
Akdeniz Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında gerek personel, gerekse iş ve işlemleri için belediye merkez binasına gelen vatandaşların ellerini dezenfekte edip temizleyebilmeleri amacıyla, duvarlara monte edilen şeffaf kutular içine dezenfektan sıvı doldurdu. Diğer yandan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de virüs tehdidinin görülmeye başlamasıyla birlikte, özellikle bazı temizlik ve hijyen ürünleri ile kimi gıdalarda görüldüğü iddia edilen fahiş fiyat artışlarına karşı market ve alışveriş merkezlerinde kontrol ve denetimlerini sıkılaştırdı. - MERSİN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de koronavirüs vakalarının görüldüğünü açıklamasının ardından Akdeniz Belediyesi, ilçede bulunan ibadethanelerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mobil İbadethane Temizlik Ekibi, özel kıyafetler içinde ve maskeli bir şekilde, ilçe sınırlarında bulunan camilerde, Kur'an kursları ve mescitlerde koronavirüse karşı harekete geçti. Özel olarak donatılmış son teknoloji bir araç yardımıyla ibadethanelere hizmet veren ekip, Cuma namazı öncesi vatandaşların yoğun olarak gittiği ibadethanelerin her köşesini ilaçlayıp dezenfekte etti.
Akdeniz Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında gerek personel, gerekse iş ve işlemleri için belediye merkez binasına gelen vatandaşların ellerini dezenfekte edip temizleyebilmeleri amacıyla, duvarlara monte edilen şeffaf kutular içine dezenfektan sıvı doldurdu. Diğer yandan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de virüs tehdidinin görülmeye başlamasıyla birlikte, özellikle bazı temizlik ve hijyen ürünleri ile kimi gıdalarda görüldüğü iddia edilen fahiş fiyat artışlarına karşı market ve alışveriş merkezlerinde kontrol ve denetimlerini sıkılaştırdı. - MERSİN
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Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin koca, Akdeniz, Mersin, Güncel
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