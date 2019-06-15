15.06.2019 17:01
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Mersin'deki kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Bursa'da toprağa verilecek

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyere çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerden Jandarma Uzman Çavuş Sinan Arslan Bursa'da toprağa verilecek.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyere çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerden Jandarma Uzman Çavuş Sinan Arslan Bursa'da toprağa verilecek.

Olay, sabah saatlerinde Adana-Mersin istikameti, Sarıveli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nevşehir'de eğitim amaçlı bulunan ve haftasonu izni için Mersin'e giden seyreden 60 AS 123 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Sinan Arslan ile Siirt Pervari Komando Bölük Komutanlığında görevli Fatih Şahin hayatını kaybetti. Bursalı olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesi yarın, öğle namazına müteakip Yiğitler Mahallesi Hacı İbrahim Altan Cami'nde kılınacak. Arslan, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BURSA
Kaynak: İHA
Sinan Arslan, Bursa, Mersin, 3. Sayfa

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