Mersin'deki lavanta tarlası ziyaretçi akınına uğruyor

Mersin'deki lavanta tarlası ziyaretçi akınına uğruyorMERSİN'in Tarsus ilçesinde, lavanta fideleriyle mor renkle süslenen tarlalar, ziyaretçi akınına uğruyor.

26.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:23
Mersin'deki lavanta tarlası ziyaretçi akınına uğruyor
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, lavanta fideleriyle mor renkle süslenen tarlalar, ziyaretçi akınına uğruyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' kapsamında dağıttığı lavanta fidelerinin boy göstermesinin ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da Tarsus İlçesi Pirömerli Mahallesi'ndeki tarlaya ziyaret turu düzenledi. Ziyarete, Mersin'de kadınların öncülüğünde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.
Lavanta tarlasına giden ziyaretçiler, lavanta çayının tadına bakıp, demet demet lavanta satın alırken bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Lavanta bitkisinin kırsal mahallelerdeki turizme, kadınların istihdamına ve kadın kooperatiflerine katkısını gündeme alan ziyaretçiler, ileriye dönük proje fikirlerini birbirleriyle paylaştı.
Türk Kadın Konseyi Derneği Şube Başkanı Belgin Gürağaç, tarlaya ziyaretleri sırasında lavanta çayı, demeti ve sıkma satışının yapılmasının bile ev ekonomisine katkı sunduğunu söyledi. Lavanta tarlasının görsel bir şölen sunarak kırsala renk kattığını belirten Gürağaç, "Konseyden arkadaşlarla bugün buradayız. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizim çevremizde böyle bir bölgenin olması ve burada lavanta yetiştirilmesi çok güzel. Bunların yağının, kurutulup satılmasının ötesinde kooperatifleşme şeklinde, kadın emeğiyle değerlendirilmesini umuyoruz. Bizim zaten konsey olarak bir kooperatifleşme projemiz var. Bu projede de daha çok bitkisel yağların üretimi ve satışıyla ilgileniyoruz" dedi.
Ziyaretçilerden Aynur Sakuçoğlu ise lavantanın turizme önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Isparta örneği verdi. Mersin’deki lavanta tarlası ziyaretçi akınına uğruyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

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