Haberler » Güncel » Mersin'deki Noel ayininde dualar, barış için - Haber

Mersin'deki Noel ayininde dualar, barış için

MERSİN'deki kiliselerde düzenlenen Noel ayinlerinde birlik, beraberlik ve barış mesajları verilerek, dualar edildi.

25.12.2019 08:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:06 Mersin'deki Noel ayininde dualar, barış için

MERSİN'deki kiliselerde düzenlenen ayinlerinde birlik, beraberlik ve barış mesajları verilerek, dualar edildi.

Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşen ilk ayine CHP Milletvekili Alpay Antmen, Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur, cemaat üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ruhani Reis Teymur, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Teymur, yaptığı konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek, "Hepinize mutlu bir yıl ve esenlikler diliyorum. Sevinç, barış ve mutluluk herkesin olsun" dedi.

Konuşmanın ardından cemaat üyelerine komünyon dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki ayine ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, Kilisenin Ruhani Reisi Fransu Dondu ile cemaat mensupları katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tutarken, Ruhani Reis Dondu, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra komünyon dağıtıldı.



Cumhuriyet Halk Partisi, Şuay Alpay, Noel, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:46   DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Haber
08:46   Kırklareli'nden kısa kısa - Haber
08:45   Yılın Gelini: Selin Ciğerci - Haber
08:44   Gelibolu'da saman balyası yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Haber
08:39   "Kanlı Havuz" ekibi vaka yerinde! - Haber
00:04   İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Haber
22:52   Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Haber
22:50   Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
22:33   Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı - Haber
22:30   Uzun namlulu silahını temizlemek isteyen özel harekat polisi, silahın ateş alması sonucu şehit oldu - Haber
25.12.2019 08:49:52