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Mersin'deki noel ayinlerinde dualar, barış için

MERSİN'deki kiliselerde düzenlenen Noel ayinlerinde birlik, beraberlik ve barış mesajı verilerek dua edildi.

25.12.2019 03:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 03:14
MERSİN'deki kiliselerde düzenlenen ayinlerinde birlik, beraberlik ve barış mesajı verilerek dua edildi.
Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşen ilk ayine CHP Milletvekili Alpay Antmen, Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, cemaat üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ruhani Lider Teymur, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Teymur, yaptığı konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek, Hepinize mutlu bir yıl ve esenlikler diliyorum. Sevinç, barış ve mutluluk herkesin olsun dedi.
Konuşmanın ardından cemaat üyelerine komünyon dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıldı.
İkinci ayinin gerçekleştiği Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, Kilisenin Ruhani Lideri Fransu Dondu ile cemaat mensupları katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tutarken; Dondu'nun Noel ritüellerini gerçekleştirmesinden sonra komünyon dağıtıldı.
Mersin'deki noel ayinlerinde dualar, barış için

Cumhuriyet Halk Partisi, Şuay Alpay, Noel, Güncel

Kaynak: DHA


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