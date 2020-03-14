Mersin'deki okullarda, öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar kullanılıyor
Mersin'de meslek lisesi öğrencileri, hijyen solüsyonu üretimi gerçekleştiriyor.
14.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:02
Mersin 'de meslek lisesi öğrencileri, hijyen solüsyonu üretimi gerçekleştiriyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya teknolojisi bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar, okulların temizlenmesinde kullanılıyor.
Ürünler, çeşitli kurum ve kuruluşlara da gönderiliyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya teknolojisi bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin ürettiği dezenfektanlar, okulların temizlenmesinde kullanılıyor.
Ürünler, çeşitli kurum ve kuruluşlara da gönderiliyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Mersin, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı