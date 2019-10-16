Mersin'deki orman yangını

Mersin
'in Anamur
ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçenin yüksek rakımlı Kılıç Mahallesi'nde, ormanlık alanda çıkan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerinde 4 helikopterin katılımıyla devam etti.
Yangını kontrol altına alma çabaları sürdürülüyor.
Anamur ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümüş, ilk etapta 3 helikopter, 25 arazöz, 1 dozer ve orman işçileriyle yangına müdahale edilmişti. Bölgedeki 13 ayrı noktadan yükselen alevleri kontrol altına almak için Adana, Antalya ve Konya'dan takviye ekipler ile 5 arazöz daha söndürme çalışmalarına katılmıştı.