Mersin'deki orman yangınları büyümeden söndürüldü

Mersin
'in Mut
ve Silifke
ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 7 hektarlık alan zarar gördü.
Mut ilçesi Çağılpınar mevkisindeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mut Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 su tankeri ve bir helikopterle alevlere müdahale edildi.
Büyümeden söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar kızılçam ve ladin ormanı zarar gördü.
Silifke ilçesinin Işık mevkisindeki kızılçam ormanında da yangın çıktı.
Ekiplerin 8 arazöz, 3 su tankıyla müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle 2 hektarlık alanda zarar oluştu.