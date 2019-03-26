- Mersin'deki PKK operasyonunda 7 tutuklama

Kaynak: İHA

- Mersin'deki PKK operasyonunda 7 tutuklamaMERSİN - Mersin'de geçtiğimiz hafta PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firarda olan bir şahsın ise aranmasının sürdüğü öğrenildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüte yakın yayın organları çalışanları ile HDP'nin gençlik meclisi üyelerinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.