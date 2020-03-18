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Mersin'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 heykel bulundu

Mersin'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 heykel ele geçirildi.

18.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:32
Mersin'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 heykel bulundu
Mersin'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 heykel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelinin elindeki poşette bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 tanrıça, bir rahibe, bir de asker heykeli, incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mersin, Güncel

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