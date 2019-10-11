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Mersin'deki tefeci operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

11.10.2019 09:24Mersin'deki tefeci operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte tefecilik yapan şüphelilerin tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 aylık soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8'i Mersin'de, biri Bilecik'te olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan ikamet ve üst aramalarında, müşterilere ait 6 adet senet ve bir miktar para ele geçirildi.

30 ayrı olayda, borç verdikleri kişilerden yüzde 20-30 oranında faizle zorla ve tehditle tahsilat yaptıkları ileri sürülen şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan, aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu ileri sürülen A.Ş.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 3'ü 'adli kontrol', biri de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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