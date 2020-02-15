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Mersin'deki tefecilik operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Mersin'de, tefecilere yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.

15.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:02Mersin'deki tefecilik operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
'de, tefecilere yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliğince düzenlenen operasyonda yakalanıp adliyeye çıkarılan 37 zanlının savcılık sorguları tamamlandı.
Zanlılardan ikisi savcılıkça salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 35 şüpheliden 10'u tutuklandı. 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince 6 ay boyunca takip edilen zanlıların, 129 olayda 123 kişiyi mağdur ettiği, 4 daire, bir araç ile 6 milyon 450 bin lira ve 50 bin dolar haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiş, zanlıların, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarındaki 3 yıllık incelemede de 94 milyon 850 bin liralık hesap hareketi olduğu saptanmıştı.
Gözaltına alınan 68 şüpheliden 31'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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