Haberler » 3. Sayfa » Mersin'deki tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

Mersin'deki tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Mersin polisinin tefecilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

17.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:54Mersin'deki tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı
polisinin tefecilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit ve yağma suçlarını işleyenleri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 8 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 28 vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen 8 kişi, polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.B. ve Ö.B. tutuklanırken, diğer 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17.01.2020 20:27:35