25.06.2019 13:38
Haberler » Güncel » Haber

Mersin'deki tren kazası

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin minibüse çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle minibüs şoförü tutuklandı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde, yük treninin minibüse çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle minibüs şoförü tutuklandı.
Yenice Mahallesi'nde dün, hemzemin geçitte makinist Müslüm Alış idaresindeki yük treninin, Ahmet Çiftçi 'nin (20) kullandığı 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
Kümeevleri mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte yaşanan kazada yaralanan minibüs şoförü Çiftçi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiftçi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansımıştı
Kentte dün meydana gelen kaza, hemzemin geçitte bulunan güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, hemzemin geçide gelen minibüsün, sebebi henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerinde durması ve trenin minibüse çarpmasından önce şoförün araçtan inmesi, ardından trenin hızla minibüse çarpması yer almıştı.
Kaynak: AA
minibüs , hem , kaza , mersin , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:34 Milletvekili Tutdere'den İstanbul seçimi açıklaması
15:34 Eğitimde cansız mankenler kefenlenip, defnedildi
15:34 Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
15:34 Erdoğan: Kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız
15:34 Balıkesir öğrenme şenliği
15:33 LGS Birincisi Ulaşdemir: Ülkem için faydalı işler yapmak istiyorum
15:33 SAÜ yükselişini sürdürüyor