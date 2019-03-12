Mersin Demokrat Partili Ayfer Yılmaz Dövizi Nereden Bulacağız

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Demokrat Partili Ayfer Yılmaz Dövizi nereden bulacağızMersin Büyükşehir Belediyesi'nin Demokrat Partili Adayı Ayfer Yılmaz, gümrük vergisiz patates ithalatına ilişkin, Biz bu dövizi nereden bulacağız Döviz kendimizin değil. Borçlanarak aldığımız para ile patates soğan alırsak bize lazım olan sanayi için teknolojiyi ne ile satın alacağız diye sordu.Geçmiş hükümetlerde Ekonomi Bakanlığı görevini de yürüten Ayfer Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Milletvekili Hakan Sıdalı'nın da yer aldığı toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Tarımsal sorunlar ile gümrük vergisiz patates ithalatını gündemine alan Yılmaz, sürdürülebilir üretimin önemini vurguladı. İthal patatesin bir takım sorunları beraberinde getireceğine dikkat çeken Yılmaz şöyle konuştuBiz sürdürülebilir bir üretim yapmıyoruz. Nereden belli Patatesi ithal ediyoruz. Hem de gümrükleri indirdik. Gelecek sene gümrükleri indirdiğiniz patates fiyatı ile bugün yaptığınız bunca mazot zammı, gübre zammı ile bunu nereye götüreceksiniz 0 gümrükle ithal ederseniz, üreticinizin rekabeti kalkar. Onun için bir silsile içinde akıllı yönetime ihtiyacımız var. Bunu da desteklerle, üreticimizi güçlendirerek, sosyal dokuyu değiştirmemiz için beledimiz; eğitmek, fideleri vermek, yeni ürünlerle tanıştırmak için başlattığı projeleri sürdürecektir dedi.Patates için gerekli dövizin ne şekilde ve nasıl bulunacağını da soran Yılmaz, Biz bu dövizi nereden bulacağız Eğer patatesi, soğanı ithal eder onunla bizim olmayan, cari işlemler fazlamız yok. Döviz kendimizin değil. Borçlanarak aldığımız para ile patates soğan alırsak bize lazım olan sanayi için teknolojiyi ne ile satın alacağız Akıllı yönetmek zorundayız, üretmek zorundayız. Tarımın bu kadar önemli olduğunu sosyal dokuda hem gelir dağılım adaletinde hem de ülkenin kendisini beslemesinde ne kadar önemli olduğunu tekrardan öğreneceğiz diye konuştu.Hükümet tarafından Mersin'de başlatılan projelerin tamamlanmadığını savunan Yılmaz şöyle devam ettiSon zamanlarda görüyoruz ki 17 yılda Mersinimiz unutulmuş bir ekonomi ve bu devlet tarafından yapılması gereken projelerin hiçbirinin tamamlanmadığı noktadayız. Bütün bunlar kentimizin şeklini değiştirdi. Paylaşılamayan bir gelir ve emeğinin karşılığını alamayan bir şehir. Turizm dediğiniz zaman 320 kilometrelik sahil bandında eğer mavi bayraklı plajlarınız çoksa güneşle denizi satarsınız. Mersinimizde inanç turizmini satarsınız. Mersinimizde kültürü satarsınız dünyaya. Mersinimizde gastroyu satarsınız muhteşem yemekleri ile. Mersinimizin her noktasında tarımsal ürünlerle yeni lokasyonlarla, oradaki tarımsal yapıyı pazarlarsınız. Turizmin altyapısı içinde herşeyin olduğu bir kentteyiz.Gündeme ilişkin açıklamalarının ardından projelerini anlatan Ayfer Yılmaz, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.