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Mersin'den deprem bölgesine 4 ton narenciye gönderildi

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara, Mersin'in Mezitli ilçesinden 4 ton narenciye gönderildi.

29.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:20Mersin'den deprem bölgesine 4 ton narenciye gönderildi
Merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara, 'in ilçesinden 4 ton narenciye gönderildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede başlatılan yardım kampanyası kapsamında depremzedeler için narenciye hazırlandı. Kolilere konulan narenciyeler, belediye ekiplerince bölgeye ulaştırıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, narenciyenin yanı sıra ilçe halkının destekleriyle çeşitli gıda, giysi ve temizlik malzemesi temin edildiğini belirtti.
Yardım kampanyasına yoğun destek verildiğini bildiren Tarhan, şunları kaydetti:
"Mezitli'nin en büyük tarımsal üretimi olan narenciye ürünlerimizden depremzedelere ilk etapta 4 ton gönderdik. Narenciyelerimizin soğuk kış şartlarında depremzedeleri hastalıktan koruyacağını ve direnme gücü vereceğini biliyoruz. Narenciye desteğimiz artık sembol haline geldi. Daha önce askerlerimize de göndermiştik. Narenciyemizin depremzedelerimiz için de güç olmasını diliyoruz."

Mezitli, Elazığ, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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