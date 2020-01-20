Mersin'den İdlib'e 15 TIR yardım

MERSİN'de, Suriye 'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 15 TIR, dualarla uğurlandı.

Mersin Valiliği himayesinde, İl ve İlçe Müftülükleri, Dinayet Vakfı İl ve ilçe şubeleri tarafından organize edilen 'Yolun İyilik Olsun" adlı yardım kampanyası çerçevesinde hayırsever vatandaşların bağışları ile yüklenen TIR'lar yola çıkmadan önce tören düzenlendi. Törene, Vali Ali İhsan Su, İl Müftüsü Şaban Kondi, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe müftüleri ve kurum amirleri katıldı. Müftü Şaban Kondi, "Diyanet İşleri Başkanlığı tüm Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlatıldı. Biz de 13 ilçe müftülüğümüz ve ilçe diyanet vakfı şubelerimiz ile 15 gün önce kampanya çerçevesinde yardım toplamaya başladık. Şu ana kadar 3 TIR gönderdik. Burada 15 TIR'ımız var. Tarsus'tan 2 TIR'ımız var. Cuma günü de 5 TIR daha İdlib'e yardım TIR'ı göndereceğiz. Yardımlarda gıda, yatak, battaniye, sergi, giysi, bot, soba, çadır var. Ben yardımlarını eksik etmeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

VALİ SU'DAN YARDIM KAPMANYASINA ÇAĞRI

Tüm vatandaşları yardım kampanyasına katılmaya çağıran Vali Su ise, "Devlet olarak bütün mazlumlara yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Bugün Mersin'den de 300 bin insanın göç ettiği İdlib'e yardım TIR'ı gönderiyoruz. Ben yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür ediyorum, tüm vatandaşlarımızı da yardım yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

İl Müftüsü Kondi'nin okuduğu duanın ardından yola çıkan TIR'larda 80 ton gıda malzemesi, 10 bin adet gıda kolisi, 10 ton temizlik malzemesi, 10 ton odun ve kömür, 10 bin battaniye, 7 bin 500 adet bot ve ayakkabı, 4 bin hasır, bin halı, 2 bin 500 adet çocuk mont ve elbise, 2 bin 500 çocuk bezi, bin 500 yatak, 100 adet soba ve 5 çadır yer alıyor. Mersin'den yola çıkan TIR'lar önce Hatay'ın Cilvegözü ile Kilis'in Öncüpınar sınır kapılarından geçerek İdlib'e ulaşacak. Malzemeler, buradaki çadırlardan koordineli bir şekilde dağıtılacak.