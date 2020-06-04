MERSİN Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendi

Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendiMERSİN'de, deniz kaplumbağalarının yuvalarını işaretlemek için sahile giden doğaseverler, iki deniz kaplumbağasının çiftleşmesini görüntüledi.

04.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:42
Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendi
MERSİN'de, deniz kaplumbağalarının yuvalarını işaretlemek için sahile giden doğaseverler, iki deniz kaplumbağasının çiftleşmesini görüntüledi.
Merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Kazanlı Sahili'nde, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı yuvaları tespit ederek koruma altına alan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) ekibi, 2 deniz kaplumbağasının çiftleşmesini görüntüledi. Bir süre kıyaya yakın bölgede çiftleşmeyi sürdüren deniz kaplumbağaları, daha sonra gözden kayboldu. MERSİN Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Türkiye Kovid-19’la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA’nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Diyarbakır’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Haber
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi Haber
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Haberler››Güncel››MERSİN Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:38: Trakya Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik'in projesine TÜBİTAK desteği - Haber 11:37: Türkiye'nin koronavirüs sürecinde tanıdığı isimden A Haber canlı yayınında olay hareket! - Haber 11:37: Sabiha Gökçen'de haftalar sonra yoğunluk yaşandı - Haber 11:37: Bitlis ve Muş'ta sessizliğe bürünen tarihi mekanlarda "normalleşme" yoğunluğu - Haber 11:37: Manyas Belediyesi Kovid-19 sürecinde kapalı kalan iş yerlerinden kira almayacak - Haber 09:51: Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi - Haber 09:43: Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü - Haberler 09:37: Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz - Haber 09:33: Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! - Haberler 15:04: Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu - Haberler