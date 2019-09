Mersin Deniz Ticaret Odası, kuruluşunun 30. yılını kutladı

MERSİN (İHA) – Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), kuruluşunun 30. yılını gala gecesiyle kutladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı kutlamada, Mersin protokolü ve iş dünyası bir araya geldi.MDTO, kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla bir otelde kutlama programı düzenledi. Mersin protokolünü ve iş dünyasını buluşturan kutlamaya, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.Program, MDTO'nun tanıtımının yapıldığı sinevizyon gösterimi ile başladı."Deniz Ticaret Odamız, ilimizin gelişimine önemli katkılar sağlıyor"Vali Su, programda yaptığı konuşmada, MDTO'nun 30. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Türkiye'nin, 3 tarafı denizlerle çevrili ve stratejik olarak dünyanın en önemli yerleşkesine sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Su, "Bu da bizim bu coğrafyadaki önemimizi kat kat artırıyor, aynı zamanda bize büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu çerçevede, ülkemiz genelinde ve ilimiz özelinde hem kamu sektöründe çok önemli hizmetler yerine getiriliyor, çok önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor hem de özel sektör bazında çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu önemli hizmetlerin bir kısmı sivil toplum kuruluşları eliyle gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede de Deniz Ticaret Odamız da ilimizin gelişimine önemli katkılar sağlayan sivil toplum kuruluşlarımızdan biri olarak öne çıkıyor. Deniz Ticaret Odamıza, ilimize yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da yine güzel hizmetler yapılmaya devam edilecek. Hep birlikte bu hizmetleri gerçekleştireceğiz. Önemli olan bir ve beraber olmak, hep birlikte ilimiz ve ülkemiz için neler yapabilirizin cevabını bulmak ve onları hep birlikte gerçekleştirmektir" dedi."Mersin, deniz ticaretinde çok daha iyi noktalarda olabilir"Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de denizciliğin ve deniz ticaretinin gelişmesinde önemli katkılar sunan MDTO'nun kuruluş yıl dönümünü kutladı. Mersin'in önemli bir ticaret kenti olduğunu, bu özelliğini de önemli hinterlantlara transfer yapan bir limana sahip olmasından aldığını söyleyen Seçer, "Birçok şehir kıyı kentidir. Hatta limana sahiptir ama Mersin Limanı çok farklı bir öneme sahiptir. Dünyanın neresinden gelirse gelsin ticarete konu ürünlerin Orta Doğu, Arap yarımadası, Kafkaslar gibi çok önemli hinterlantlara bu koridordan transferi anlamında önemli avantajlar taşıyan bir coğrafya üzerindeyiz" diye konuştu.Mersin'in deniz ticareti konusunda, konumu ve stratejik önemi sayesinde önemli bir noktada olduğunu, ancak çok daha iyi noktalarda da olabileceğini ifade eden Seçer, "Burada yaklaşık 3 milyar dolar gibi bir ticaret hacmi olan bir limana sahibiz. İthalat, ihracat yapıyoruz. Yapılan ithalatlar üretime giriyor. Yapılan üretimler ihraç kalemi olarak yurt dışına gidiyor" ifadelerini kullandı.Mersin'de deniz ticaretinin gelişmesi noktasında kurumlara ve kuruluşlara önemli görevler düştüğünü dile getiren Seçer, Mersin'in deniz konusunda avantajlarını kullanarak, ellerinden gelenin fazlasını yapmaları gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Seçer, deniz ticareti esnasında yapılan deniz kirliliğine de dikkat çekerek, ticaret yapan firmaları, denizi ve çevreyi kirletmeme konusunda hassas davranmaya davet etti."Taşucu limanını en iyi şekilde işletmek istiyoruz"Türkiye'nin liman işleten tek belediyesi olduklarını belirten Seçer, "Taşucu limanı 2014 sonrası bütün şehir olduktan sonra belediyemizin uhdesinde bırakılmış ama içler acısı bir kara mizah. Orası gümrüklü bir liman ve o hizmetleri de verebiliyoruz ama bir belediye başkanı olarak gördüğüm zaman gerçekten hicap duyduğum bir liman. Bugüne kadar her yıl yenileme tahsis çalışmaları yapılmış. İlgili kurum bunu bize vermiş. Ben bu konuya itiraz ettim. Eğer uzun süreli bize hak lehtarlığı ilgili kurum tarafından sağlanırsa biz de bu limanı belediye olarak en güzel şekilde işletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Seçer, Mersin'in ikinci bir limana ihtiyaç duyduğunu ve bu konuda yapılacak düzenlemelerde belediye olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını da kaydetti."Mersin Deniz Ticaret Odası, Türkiye'deki ikinci deniz ticaret odası"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise MDTO'nun 30. yaş gününü kutladı. Yaş günlerinin, önemli anlamlar ifade ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "30 yaş aslında kökleştiğinin en somut göstergesi ve Mersin Deniz Ticaret Odamız bizim için başka bir özellik daha taşıyor; Türkiye'deki ikinci deniz ticaret odası. Başka da yok zaten, olma şansı da yok. İstanbul Deniz Ticaret Odası, bütün kıyı şeritlerinde örgütlü vaziyette, Mersin'de de Mersin Deniz Ticaret Odamız. Böyle bir kurumu kurdukları için o günkü kurucularından Allah razı olsun" ifadelerini kullandı."30 senede ne kadar önemli misyon üstlendiğimizin bilinciyle çalıştık ve çalışıyoruz"MDTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Josef Atat da konuşmasında odanın çalışmaları ve tarihiyle ilgili bilgiler verdi. 30 yaşın, kurumların sürdürülebilirliği açısından çok değerli olduğuna işaret eden Atat, "Çeyrek asrı aşmış bir tecrübe ve bilgi birikimi demektir. Mersin Deniz Ticaret Odası, Türkiye'de mevcut iki deniz ticaret odasından biridir. Bu anlamda, geçen 30 senede ne kadar önemli misyon üstlendiğimizin bilinciyle çalıştık ve çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana üyelerimizin talepleri ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya, ülkemiz denizciliğinin gelişmesine katkı vermeye gayret ettik. Sorunlarımızı sadece kendi sektörümüzle sınırlamayıp, sevdalısı olduğumuz bu kentin her yönüyle geliştirilmesi için çaba gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından sanatçı Ayşegül Aldinç sahneye çıkarak, denizcilere keyifli anlar yaşattı. - MERSİN