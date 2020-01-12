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Mersin denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor

Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor (2)BALIKÇI AĞLARI BULUNDUMersin'in Tarsus ilçesinde dün sabah balık avlamak için kayıkla denize açılan ve bir daha haber alınamayan mahalle bekçileri Ömer Özer ile Oktay Avcı'nın kullandığı sanılan balıkçı ağları, denizin 2...

12.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:18
Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor (2)
BALIKÇI AĞLARI BULUNDU
'in ilçesinde dün sabah balık avlamak için kayıkla denize açılan ve bir daha alınamayan mahalle bekçileri Ömer Özer ile Oktay Avcı'nın kullandığı sanılan balıkçı ağları, denizin 2 kilometre açığında bulundu. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Otcu, "Su altında, karada ve havada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah olumlu sonuç beklentisindeyiz" dedi.
Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın arkadaşları da arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Mahalle bekçilerinin aileleri ise kendileri için kurulan çadırda ekiplerden iyi haber bekliyor.
Mersin denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor

Ömer Özer, Tarsus, Mersin, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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