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Mersin denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor

Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyorMERSİN'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

11.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:21
Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor
MERSİN'in ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, saat 06.30 sıralarında Tarsus'taki Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, iddiaya göre Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda bekleyen arkadaşları, ikiliden uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi. Bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için arama- kurtarma çalışma başlattı.
Mersin denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA


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