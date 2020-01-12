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Mersin denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor

Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2)HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYORMersin'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için...

12.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:06
Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor (2)
HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYOR
'in ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması devam ediyor. Sahil güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan bekçileri karadan, denizden ve havadan yaptıkları çalışmalarla arıyor. Ekipler arama çalışmalarında gece görüşlü drone ve helikopterden de destek alıyor
Mersin denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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