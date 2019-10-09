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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Carmen"i sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan "Carmen"i yarın sahneleyecek.

09.10.2019 12:04Mersin Devlet Opera ve Balesi
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan "Carmen"i yarın sahneleyecek.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'e ait opera Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Eserin rejisörlüğünü Haldun Özörten, orkestra şefliğini Vladimir Lungu, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografisini de Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir üstlenecek.
Operanın koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yapacak.
Eser, 12 Ekim'de ikinci kez sanatseverlerle buluşacak.

Prosper Merimee, Henri Meilhac, Mersin, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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