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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kışa Veda" konseri verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Kışa Veda" şan konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

02.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:02Mersin Devlet Opera ve Balesi
Devlet Opera ve Balesi, "Kışa Veda" şan konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser sanatseverlerden ilgi gördü.
Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Arda Doğan, Sevinç Demirağ, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk'in solist olarak yer aldığı konsere, Julia Berk piyanosuyla eşlik etti.
Dünya klasiklerinin öne çıkan eserlerinden, Türk halk müziğinin sevilen türkülerinin seslendirildiği şan konseri, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.
Yaklaşık bir saat süren konser, repertuvarıyla izleyicilerden alkış aldı.

Mersin, Kültür Sanat

Kaynak: AA

2.03.2020 23:20:55