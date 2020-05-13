MERSİN Direksiyon başında kalp krizi geçiren gençlik ve spor ilçe müdürü öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçiren gençlik ve spor ilçe müdürü öldüMERSİN'de, Gençlik ve Spor Yenişehir İlçe Müdürü İrfan Akkar (54), direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobille durağa daldı.

13.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:52
Direksiyon başında kalp krizi geçiren gençlik ve spor ilçe müdürü öldü
MERSİN'de, Gençlik ve Spor Yenişehir İlçe Müdürü İrfan Akkar (54), direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobille durağa daldı. Burada bekleyen Onur Alagöz (23), aracın kendisine çarpmasıyla yaralanırken, İrfan Akkar ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, merkez Toroslar ilçesine bağlı Portakal Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda meydana geldi. Gençlik ve Spor Yenişehir İlçe Müdürü İrfan Akkar, 33 ADN 531 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, kalp krizi geçirdi. Fenalaşan Akkar'ın kontrolünden çıkan otomobil, cadde üzerindeki durağa daldı. Bu sırada durakta bekleyen Onur Alagöz, otomobilin kendisine çarpmasıyla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından İlçe Müdürü İrfan Akkar ile Onur Alagöz, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan İrfan Akkar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Onur Alagöz'ün ise tedaviye alındığı belirtildi. MERSİN Direksiyon başında kalp krizi geçiren gençlik ve spor ilçe müdürü öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, Yenişehir, Güncel, Haber

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