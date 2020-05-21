MERSİN-Doğa Park'ın yeni üyeleri deve kuşu yavruları

Doğa Park'ın yeni üyeleri deve kuşu yavruları MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda 3 deve kuşu yavrusu dünyaya geldi.

MERSİN-Doğa Park'ın yeni üyeleri deve kuşu yavruları
21.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:49
Doğa Park'ın yeni üyeleri deve kuşu yavruları MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda 3 deve kuşu yavrusu dünyaya geldi.
Tarsus Doğa Parkı'nın nüfusu yeni doğumlarla her geçen gün artıyor. Parkın sakinlerinden deve kuşu ailesine yumurtaların kırılmasıyla birlikte yeni üyeler katıldı. 42 günlük kuluçka süresinin ardından geçen günlerde kabukların kırılmasıyla 3 yavru dünyaya geldi. Anne ve babalarından ayrı yerde tutulan yavrular, teknik personel gözetiminde, konusunda uzman bakıcılar tarafından özel diyet programları ile besleniyor. Tarsus Doğa Parkı'nın ilk göz ağrısı olan deve kuşu yavrusu ve ardından dünyaya gelen 3 yavru, nem ve sıcaklık dengesinin ayarlandığı özel alanlarda özenle bakılıyor. Çukurova'nın en büyük ve tek hayvan parkı olma özelliğini taşıyan Tarsus Doğa Parkı'nda yüzlerce çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’den darbeci Hafter’in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak Haber
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Başkan Soyer’den İzmir’in minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Kayseri’de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Haberler››Güncel››MERSİN-Doğa Park'ın yeni üyeleri deve kuşu yavruları - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:48: Trabzon'da asayiş uygulamaları - Haber 15:47: İmar sorununun çözülmediği gerekçesiyle mahalle yolunu bariyerle kapattı - Haber 15:46: Umman Sultanı, Körfez liderlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti - Haber 15:46: Pazarcılar, Gaziemir'deki tekstil pazarının açılmasını istiyor - Haber 15:45: Marmaris'te berberler denetlendi - Haber 15:28: Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor - Haber 15:25: Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak - Ekonomi 14:53: AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi - Haber 14:38: Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı - Magazin 12:05: Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz - Haber