MERSİN Dolandırıcılık şüphelisi Kimse bu tuzaklara düşmesin

Dolandırıcılık şüphelisi: Kimse bu tuzaklara düşmesinMERSİN'de kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

11.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:04
Dolandırıcılık şüphelisi: Kimse bu tuzaklara düşmesin
MERSİN'de kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden M.K., gazetecilere, "Kimse bu tuzaklara düşmesin. Beni de kandırdılar" dedi
Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri 4 farklı dolandırıcılık ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerinden yola çıkarak olaylarla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri saptanan şüpheliler M.K. (42), A.A. (23), M.A. (27) ve M.S.'yi (28) gözaltına alındı.
POLİS KİMLİĞİ SORULUNCA KAÇMIŞLAR
Mersin'de D.A.'dan (77) bin TL ile 9 çeyrek altın, 1 adet bilezik, 1 adet altın kolye, R.K.'den (71) 6 bin 220 TL ve 12 çeyrek altın, F.D. (40) ve M.D.'den (22) 100 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandıran şüpheliler 71 bin TL'sini dolandırmak istediği A.K.'nin (71) kimlik sorunca panikleyip olay yerinden kaçtığı belirlendi.
2 YIL SAHTE KİMLİKLE GEZMİŞ
Şüphelilerden 30 ayrı dosyadan 9 arama kaydı olan M.K.'nin 2 yıldır sahte kimlikle yaşadığı ve yakalanmamak için araçta yaşadığı ortaya çıktı. İfadelerinin ardından şüpheliler adliye sevk edilirken M.K., gazetecilere, "Akçakalelilerden uzak durun. Kimse bu tuzaklara düşmesin. Beni de kandırdılar. Firari olduğum için sahte kimlik kullanıyorum" dedi. MERSİN Dolandırıcılık şüphelisi Kimse bu tuzaklara düşmesin

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Melih Gökçek’in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Son Dakika: FETÖ’den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un cezası belli oldu Haber
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Haber
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Haberler››Güncel››MERSİN Dolandırıcılık şüphelisi Kimse bu tuzaklara düşmesin - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:31: Düziçi Belediye Başkanı Başkan Öner, teleferik tesisini inceledi - Haber 14:31: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 14:31: Rektör Şevli, Tıbbiye Cami ve Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu - Haber 14:31: Eyüpsultan'da cinayet - Haber 14:30: 20 ilde sarı kodla beklenen yağış bir anda bastırdı - Haber 14:18: Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu - Haber 14:15: Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 13:44: Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı - Haberler 12:52: AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu - Haberler 12:30: İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım - Magazin