MERSİN Down sendromlu gençlere özel kuaförlük hizmeti

Down sendromlu gençlere özel kuaförlük hizmeti Mersin 'in merkez Mezitli ilçesindeki bir kadın kuaför salonu ekibi, down sendromlu gençlere saç ve cilt bakımı yaptı. Belediyenin işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte, yıkama, boyama, kesme hizmetleri ücretsiz olarak verildi.Mezitli Belediyesi Down Kafe'den servis araçları ile alınan down sendromlu gençler, Süleyman Türker Kadın Kuaför Salonu'na getirildi. Burada gençlere istekleri doğrultusunda saç yıkama ve kesme, cilt bakımı, boyama gibi işlemler profesyonel kuaförler tarafından uygulandı. Yeni saç stilleri ile dikkat çeken gençlerin mutlulukları görülmeye değerdi.Kuaför Süleyman Türker, Mesleğim boyunca ilk kez bu kadar pozitif enerjiyle dolu dolu çalıştığım bir gün daha olmadı. Her zaman gelmelerini isterim dedi.Çok keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren Elife Türker ise, Unutulmaz bir deneyim oldu benim için. Pırıl pırıl gençlerimiz kuaför salonumuzu şenlendirdi. Hepsini ayrı ayrı sevdim. Kendilerini yeniden görmekten büyük mutluluk duyacağız diye konuştu.Down Sendromlu bireylerin yaşamın her alanında daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Sadece insanda değil, her canlıda görülebilen bir durum. Sayıları oldukça fazla olmasına rağmen sosyal hayatta yerleri pek bulunmayan down sendromlu bireylerin, hayata karışmalarını zorlaştıran genetik farklılıklarına rağmen gerekli eğitim, sosyal farkındalık ve kabullenme bu durumu tersine çevirebiliyor. İnsanlarımızın bunun farkına vararak daha çok destek olmaları gerekiyor. Biz belediye olarak zaten bunları biliyor ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz ifadelerini kullandı.